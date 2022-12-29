Эрмитаж изменил график работы на январские праздники

Эрмитаж будет работать по праздничному расписанию в начале января.

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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

«31 декабря Эрмитаж и Главный штаб будут работать в обычном режиме — с 11:00 до 20:00 часов, но кассы закроются раньше — в 18:00 часов», — заявили в музее.

Во время праздников будут организованы продлённые дни: 3, 4, 6 и 7 января попасть в Эрмитаж можно с 11:00 до 20:00.

Кроме того, с 3 по 7 января в Главном музейном комплексе введут паузы в приёме посетителей, чтобы избежать массового скопления людей во входной зоне и гардеробе.