В России упростили освоение арктических и дальневосточных гектаров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий оформление документов при строительстве домов на землях, полученных по программам "Арктический гектар" и "Дальневосточный гектар". Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, при освоении участков, полученных по программам, сохраняются проблемы, особенно при строительстве жилых домов. По словам главы правительства, граждане страны зачастую получают отказ по формальным признакам из-за отсутствия утвержденных градостроительных документов.

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Закон устанавливает возможность "строительства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, предоставленном в безвозмездное пользование <...> на основании указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об окончании строительства параметров, в отношении которых уполномоченными органами не проводится проверка на соответствие правилам землепользования и застройки".

Закон также отменяет обязанность граждан, получивших земельный участок, предоставлять в уполномоченный орган декларацию об его использовании спустя три года после начала освоения. При этом россияне смогут выбирать вид разрешенного использования участка в течение двух лет, а не в течение одного года, как это установлено сейчас. Уполномоченные органы также получат право по своей инициативе образовывать земельные участки в упрощенном порядке с использованием федеральной информационной системы "На Дальний Восток".

Закон устанавливает, что по истечении 4,5 года со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком гражданину по его выбору (за исключением предусмотренного законом случая) земельный участок предоставляется (при отсутствии соответствующих оснований для отказа) в аренду, в собственность бесплатно или в собственность за плату. Такой же срок предусматривается и в отношении лесного участка (сейчас действует норма о пятилетнем сроке со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование). Устанавливается срок, по истечении которого договор безвозмездного пользования земельным участком признается незаключенным: если по истечении 90 дней со дня выдачи или направления проекта договора в уполномоченный орган не поступил подписанный гражданином РФ данный проект.