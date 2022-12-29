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52 минуты назад

Дети участников СВО смогут поступать в вуз по квоте

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников специальной военной операции РФ на Украине смогут учиться в вузе по квоте. Соответствующий документ опубликован в четверг на федеральном портале правовой информации.

Дети участников СВО смогут поступать в вуз по квоте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета.

Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

При этом для зачисления по квоте абитуриент должен успешно сдать вступительные испытания. Исключение составляют случаи, когда такие экзамены не проводятся. В первую очередь без вступительных испытаний принимаются дети тех, кто погиб или получил ранение при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции.

Общество,Владимир Путин,
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