Дети участников СВО смогут поступать в вуз по квоте

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников специальной военной операции РФ на Украине смогут учиться в вузе по квоте. Соответствующий документ опубликован в четверг на федеральном портале правовой информации.
Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета.
Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.
При этом для зачисления по квоте абитуриент должен успешно сдать вступительные испытания. Исключение составляют случаи, когда такие экзамены не проводятся. В первую очередь без вступительных испытаний принимаются дети тех, кто погиб или получил ранение при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции.