Дети участников СВО смогут поступать в вуз по квоте

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников специальной военной операции РФ на Украине смогут учиться в вузе по квоте. Соответствующий документ опубликован в четверг на федеральном портале правовой информации.

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Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета.

Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.