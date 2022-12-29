Россиянка написала донос на бойфренда из-за отказа жить вместе

Так, в июле девушка обратилась к участковому с заявлением на своего бывшего сожителя. Она обвинила его в вымогательстве денежных средств с применением насилия. Впоследствии, когда это не удалось доказать, заявительница созналась, что пошла на этот шаг из-за обиды: молодой человек отказался с ней совместно проживать, и в действительности не вымогал у нее деньги и не применял насилия.