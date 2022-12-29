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31 минуту назад

20-летняя россиянка написала донос на своего бойфренда из-за его отказа жить вместе

Газета.Ru

В Брянской области суд вынес приговор 20-летней местной жительнице, признанной виновной в ложном доносе на своего бойфренда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дубровского района.

Россиянка написала донос на бойфренда из-за отказа жить вместе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел летом 2022 года.

Так, в июле девушка обратилась к участковому с заявлением на своего бывшего сожителя. Она обвинила его в вымогательстве денежных средств с применением насилия. Впоследствии, когда это не удалось доказать, заявительница созналась, что пошла на этот шаг из-за обиды: молодой человек отказался с ней совместно проживать, и в действительности не вымогал у нее деньги и не применял насилия.

Решением суда она приговорена к штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Ранее в Тюмени осудили обвинившую друга в изнасиловании 19-летнюю девушку.

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