Большинство «Рафаэлло» в российских магазинах оказалось подделкой

В российских магазинах появилось много поддельных конфет «Рафаэлло», пишет Mash в своем Telegram-канале. Контрафакта на полках оказалось в несколько раз больше, чем оригинальной продукции.

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По данным издания, подделку можно найти почти в любом магазине страны. Шансы столкнуться с контрафактом меньше в крупных продуктовых сетях, которые требуют сертификат соответствия. При этом особенно много фальшивых конфет в небольших точках в формате «у дома». Mash сообщает, что в России их производят сразу в нескольких местах.

По внешнему виду подделку определить трудно, однако вкусовые качества сильно отличаются от оригинального продукта. У содержимого контрафакта более маслянистая текстура, а сама конфета менее хрустящая. Чаще всего в поддельные сладости добавляют обычную сгущенку. Mash опубликовал также специальное руководство, которое поможет выявить фальшивку.