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1 час назад

В России в 2023 году дважды пройдет проверка систем оповещения

ТАСС

Две проверки систем оповещения гражданской обороны пройдут на территории России в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

В России в 2023 году дважды пройдет проверка систем оповещения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 2023 году они [проверки] состоятся 1 марта и 4 октября. В эти дни по всей стране планируется запустить оконечные средства оповещения и на минуту заместить эфирное телерадиовещание", - сказали в ведомстве.

Эфир будет замещен на каналах первого мультиплекса цифрового телевидения. Тип сообщения будет единым для всех регионов. По СМС предупреждение поступит от отправителя с именем RSCHS. Министерство просит не вносить его в черный список.

"В таком случае гражданин просто не увидит предупреждение, а, значит, не будет обладать важной для своей безопасности информацией", - уточнили в МЧС.

Общество,МЧС России,
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