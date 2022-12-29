В России в 2023 году дважды пройдет проверка систем оповещения

Две проверки систем оповещения гражданской обороны пройдут на территории России в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ .

"В 2023 году они [проверки] состоятся 1 марта и 4 октября. В эти дни по всей стране планируется запустить оконечные средства оповещения и на минуту заместить эфирное телерадиовещание", - сказали в ведомстве.

Эфир будет замещен на каналах первого мультиплекса цифрового телевидения. Тип сообщения будет единым для всех регионов. По СМС предупреждение поступит от отправителя с именем RSCHS. Министерство просит не вносить его в черный список.