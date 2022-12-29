Для рыболовов-любителей создадут экспериментальный сервис

В кабмине предложили провести эксперимент по цифровой трансформации сферы любительского рыболовства, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Речь идет о создании специальной информационной системы, которая позволит рыболовам-любителям оформлять путевки, получать данные о местах, где рыбалка разрешена, а также сообщать об экологических нарушениях.

Пилот предлагается запустить в феврале 2023 года, эксперимент продлится год, рассчитывают в кабмине. Сервис позволит не только получать все данные о мерах поддержки отрасли, но и будет представлять собой торговую площадку, где можно будет приобрести товары для рыболовства.

Из документов к проекту постановления следует, что на платформе рыболовы смогут получать данные о правомерности использования разных способов рыбалки, о действующих запретах и ограничениях а также осуществлять эффективное взаимодействие с органами государственной власти.