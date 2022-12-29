Московский зоопарк поздравил медведя Диксона с Новым годом

Сотрудники Московского зоопарка поздравили медведя Диксона с Новым годом. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

«Мы поздравили Диксона с наступающим Новым годом», — написала она.

Акулова отметила, что в качестве подарка медведю преподнесли сосну, наряженную яблоками, мясо, рыбий жир и селедку, которую он «особенно любит». Первый подарок подвесили в уличном вольере, а все остальное упаковали в подарочную коробку и положили под сосной.

«Сосна медведю очень понравилась — он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки. Дерево специально разместили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему: таким образом в работу включаются мышцы, которые необходимо разрабатывать», — добавила гендиректор Московского зоопарка.

По словам Акуловой, иголки сосны не опасны для медведя, поскольку «мягче, чем у елки».