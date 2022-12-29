В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
57 минут назад

Московский зоопарк поздравил медведя Диксона с Новым годом

Елена Прошина

Сотрудники Московского зоопарка поздравили медведя Диксона с Новым годом. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

«Мы поздравили Диксона с наступающим Новым годом», — написала она.

Акулова отметила, что в качестве подарка медведю преподнесли сосну, наряженную яблоками, мясо, рыбий жир и селедку, которую он «особенно любит». Первый подарок подвесили в уличном вольере, а все остальное упаковали в подарочную коробку и положили под сосной.

«Сосна медведю очень понравилась — он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки. Дерево специально разместили сверху, чтобы Диксон тянулся к нему: таким образом в работу включаются мышцы, которые необходимо разрабатывать», — добавила гендиректор Московского зоопарка.

По словам Акуловой, иголки сосны не опасны для медведя, поскольку «мягче, чем у елки».

Напомним, что Диксон попал в зоопарк в сентябре. Его раненого нашли на полярном острове в Красноярском крае. Ветеринары диагностировали у него огнестрельные ранения, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. В Московском зоопарке для медведя создали уникальный реабилитационный бассейн.

Общество,Новости Москвы,Видео,Светлана Акулова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители