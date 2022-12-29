«Союзмультфильм» пообещал выпустить ответ “Гарри Поттеру”

Российская киностудия «Союзмультфильм» купила права на экранизацию книги «Тайны Чароводья» Юлии Ивановой. Об этом сообщает «Говорит Москва».
В киностудии пообещали большое число сюжетных линий и оригинальных персонажей.
«Это фактически наш ответ “Гарри Поттеру” и “Властелину колец”, увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов», – рассказали в «Союзмультфильм».
Кроме того, в планах студии также экранизация книги «Малуша» Олега Роя.
Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» собирается вернуться к ремейкам советской классики.