«Союзмультфильм» пообещал выпустить ответ “Гарри Поттеру”

«Это фактически наш ответ “Гарри Поттеру” и “Властелину колец”, увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани, которые противостоят расколу внутри королевства, состоящего из могущественных магических орденов чаронитов», – рассказали в «Союзмультфильм».