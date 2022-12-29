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1 час назад

Российские активисты пожаловались Путину на Инстасамку

Никита Бородкин

Активисты из общественного движения «Отцы России» обратились к президенту России Владимиру Путину, в Следственный комитет, прокуратуру и ФСБ с жалобой на рэп-исполнительницу Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева). Как сообщает Telegram-канал Mash, они призвали проверить ее творчество на склонение к проституции и разложение детской психики, а также запретить ее концерты.

Российские активисты пожаловались Путину на Инстасамку
Фото: соцсетисоцсети

По мнению активистов, основной задачей Инстасамки и схожих артистов является «полное моральное и нравственное растление» несовершеннолетних россиян.

«Все тексты их «песен» пропитаны ядовитой пропагандой насилия, сексуального разврата, употребления алкоголя и наркотических веществ», — пишут «Отцы России».

Авторы писем к президенту и силовикам считают, что творчество рэперши является «попыткой неких сил (зла) взять реванш» и причинить России как можно больший ущерб.

Напомним, что ранее Инстасамка опубликовала студийный альбом под названием «Popstar». Всего в него вошло 11 треков, в том числе уже ранее вышедшие синглы «Popstar» и «За деньги да».

Общество,Владимир Путин,Следственный комитет,ФСБ,
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