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1 час назад

Правительство одобрило взаимное признание виз между РФ и Белоруссией

Мария Иванова

Правительство России одобрило соглашение о взаимном признании виз иностранцев, въезжающих на территории РФ и Белоруссии. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство одобрило взаимное признание виз между РФ и Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании союзного государства, подписанное в городе Минск 19 июня 2020 года», - отмечается в документе за подписью главы правительства Михаила Мишустина.

Соглашение будет внесено в парламент для рассмотрения. Представит его в Госдуме и Совете Федерации замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

В рамках соглашения будет создана специальная система информационного обмена между Россией и Белоруссией о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также отметках и пересечении границ союзных государств.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко добились согласования всех 28 программ в рамках Союзного государства. Были достигнуты договоренности о единой макроэкономической политике, интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства, новых кредитах для Белоруссии и обеспечении безопасности Союзного государства на внешнем периметре.

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