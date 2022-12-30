У Крымского моста скопилась 5-километровая пробка

Очередь из автомобилей перед Крымским мостом со стороны Кубани достигла 5 км, проезд занимает несколько часов, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе Краснодарского края.

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Днем 30 декабря оперштаб сообщал, что в очереди находятся порядка 1,2 тыс. легковых автомобилей, длина пробки достигала почти 3 км.

"Протяженность пробки перед Крымским мостом превысила 5 км. Пропускная способность пунктов сейчас составляет примерно 190 машин в час. Водителям необходимо учитывать, что количество автомобилей в очереди выросло по сравнению с утром 30 декабря, проезд через мост займет несколько часов", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют при планировании поездки закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или пользоваться альтернативными маршрутами. "Перед въездом на мост со стороны Краснодарского края перед постом ДПС работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. В пункте есть горячий чай, вода, установлены биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям в пробке", - уточняется в сообщении.