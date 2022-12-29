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29 минут назад

Рогозин выложил первое фото после операции

Елена Прошина

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который был ранен в Донецке при обстреле, опубликовал в соцсети «ВКонтакте» первое фото после операции.

На фотографии на спине у Рогозина виден медицинский пластырь в районе шеи.

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем - хорошего и плодотворного дня!» - подписал снимок Рогозин.

Напомним, 22 декабря гостиница в Донецке, в которой проживал Рогозин попала под обстрел ВСУ. Находившийся там экс-глава «Роскосмоса» получил ранение в спину. Сначала его эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву. Также пострадал премьер ДНР Виталий Хоценко, еще два человека погибли.

Ранее Рогозин сообщил, что также пострадало еще несколько человек, в том числе персонал гостиницы. Он добавил, что о состоянии всех пострадавших ему докладывают ежедневно. По его словам, всех кто был транспортабелен, вывезли из Донецка в Ростовскую область. Рогозин также обещал помочь всем пострадавшим.

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