Рогозин выложил первое фото после операции

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который был ранен в Донецке при обстреле, опубликовал в соцсети «ВКонтакте» первое фото после операции.

На фотографии на спине у Рогозина виден медицинский пластырь в районе шеи.

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем - хорошего и плодотворного дня!» - подписал снимок Рогозин.

Напомним, 22 декабря гостиница в Донецке, в которой проживал Рогозин попала под обстрел ВСУ. Находившийся там экс-глава «Роскосмоса» получил ранение в спину. Сначала его эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву. Также пострадал премьер ДНР Виталий Хоценко, еще два человека погибли.