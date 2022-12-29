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35 минут назад

«Известия»: в России появится ГОСТ для телохранителей

News.ru

В России частные охранники, оказывающие услуги по защите жизни и здоровья граждан, должны будут работать по новым правилам. Об этом сообщают «Известия». По даным издания, 29 декабря Росстандарт утвердит проект национального ГОСТ «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан». Требования будут предъявляться охранным компаниям в части экипировки и оснащения сотрудников, а также в рамках деятельности самих организаций.

В России появится ГОСТ для телохранителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Цель разработки стандарта — повышение защищенности граждан за счет применения систематизированных и конкретизированных требований, разработанных с учетом анализа отрасли, а также практики деятельности частных охранных организаций, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Там отмечается, что в настоящее время в стране нет никаких единых требований к выполнению ЧОПами своей работы. При этом в РФ на 1 января 2022 года насчитывалось порядка 18 тысяч охранных организаций, осуществлявших охранную деятельность более 1,4 млн объектов различной формы собственности.

В стандарте закрепляются общие требования к частным охранным предприятиям в зависимости от степени опасности для охраняемого лица. Всего различается три уровня угрозы — к первому относится непосредственная угроза жизни и здоровью, ко второму — потенциальная и возможная угроза, к третьему — возможность случайной угрозы или ее отсутствие.

Ранее стало известно, что ГОСТы на «спиртные русские традиционные напитки на натуральном сырье» и «виски российский» вступят в силу с 1 января 2023 года. В будущем возможен выход их дополнения. При этом новый стандарт коснется исключительно российской продукции, произведенной из отечественного сырья. Пор словам директора по развитию компании LADOGA Дмитрия Исаченкова, ГОСТы на алкогольную продукцию призваны обеспечить преимущество российских товаров. Они не должны вызвать подорожание продукции на полках магазинов.

Общество,Росстандарт,
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