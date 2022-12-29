В России появится ГОСТ для телохранителей

В России частные охранники, оказывающие услуги по защите жизни и здоровья граждан, должны будут работать по новым правилам. Об этом сообщают «Известия». По даным издания, 29 декабря Росстандарт утвердит проект национального ГОСТ «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан». Требования будут предъявляться охранным компаниям в части экипировки и оснащения сотрудников, а также в рамках деятельности самих организаций.

Цель разработки стандарта — повышение защищенности граждан за счет применения систематизированных и конкретизированных требований, разработанных с учетом анализа отрасли, а также практики деятельности частных охранных организаций, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Там отмечается, что в настоящее время в стране нет никаких единых требований к выполнению ЧОПами своей работы. При этом в РФ на 1 января 2022 года насчитывалось порядка 18 тысяч охранных организаций, осуществлявших охранную деятельность более 1,4 млн объектов различной формы собственности.

В стандарте закрепляются общие требования к частным охранным предприятиям в зависимости от степени опасности для охраняемого лица. Всего различается три уровня угрозы — к первому относится непосредственная угроза жизни и здоровью, ко второму — потенциальная и возможная угроза, к третьему — возможность случайной угрозы или ее отсутствие.