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24 минуты назад

Большинство россиян одобряют и ждут длинные новогодние выходные

Газета.Ru

Большинство россиян — 58% жителей — одобряют длинные новогодние праздники и ждут их. И планируют в эти дни выспаться. На хронический недосып пожаловались 69% участников опроса. Об этом говорит исследование «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство россиян одобряют и ждут длинные новогодние выходные
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Многим участникам опроса спать не дадут дети – 46% опрошенных из числа тех, кто одобряет длинный Новый год, запланировали походы с детьми на елки, в детские центры, кино и театры. 18% участников хотят провести время с друзьями. А 5% – будут отсиживаться дома в мишуре с шампанским и оливье в одиночестве и не хотят строить какие-либо планы.

12% участников опроса запланировали путешествия. Только 3% из них – заграничные. Остальные едут по России – в Карелию, на Байкал, в Сочи и даже на Камчатку.

Те, кто морально и материально готов встречать Новый год и отвлечься от проблем, уже построили планы и отложили деньги на них. Потратить на развлечения они планируют от 2 тыс. руб. за походы в кино и на катки до глобальных трат в размере 50 тыс. и более за практически ежедневные посещения различных мероприятий с детьми и без.

А вот те, кто негативно реагирует на длинные выходные, говорили, что они экономически невыгодны. Так считает 23% из тех, кто против продолжительных праздников. Еще 15% отмечают, что в эти дни сильно повышаются цены на развлекательные мероприятия, образуются толпы в публичных местах и это портит настроение.

Также их волнует и эпидемиологическая обстановка. 9% участников исследования откажутся от публичных мероприятий из-за страха заболеть или потому, что уже простудились.

В декабрьском опросе приняли участие 1 312 человек от 25 до 50 лет из российских городов с населением более 1 млн человек. Опрос проводился в декабре.

Общество,Альфастрахование,
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