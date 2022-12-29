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18 минут назад

Назван срок возобновления движения большегрузов по Крымскому мосту

Деловая газета "Взгляд"

Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет» сообщил, что работу Крымского моста должны восстановить к марту, тогда по нему и поедут большегрузы. С точки зрения проезда грузовых автомобилей эта ситуация будет разрешена к марту, добавил он.

Назван срок возобновления движения большегрузов по Крымскому мосту
Фото: 

По его данным, ежедневно по паромной переправе через Керченский пролив проходит 600-700 автомобилей. Также для большегрузов организован сухопутный маршрут через новые территории.

Гоцанюк добавил, что Крым на железнодорожном транспорте в новогодние праздники планируют посетить порядка 117 тыс. человек – примерно в полтора раза больше, чем годом ранее, передает ТАСС.

Он отметил, что 31 декабря в республику ожидается прибытие поезда «Крымский вояж», который будет работать по 7 января.

25 декабря семимиллионный пассажир с декабря 2019 года – начала движения поездов в Крым, прибыл в Севастополь в поезде «Гранд Сервис Экспресс» из Санкт-Петербурга.

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