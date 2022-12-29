Назван срок возобновления движения большегрузов по Крымскому мосту

Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет» сообщил, что работу Крымского моста должны восстановить к марту, тогда по нему и поедут большегрузы. С точки зрения проезда грузовых автомобилей эта ситуация будет разрешена к марту, добавил он.

Фото:

По его данным, ежедневно по паромной переправе через Керченский пролив проходит 600-700 автомобилей. Также для большегрузов организован сухопутный маршрут через новые территории.

Гоцанюк добавил, что Крым на железнодорожном транспорте в новогодние праздники планируют посетить порядка 117 тыс. человек – примерно в полтора раза больше, чем годом ранее, передает ТАСС.

Он отметил, что 31 декабря в республику ожидается прибытие поезда «Крымский вояж», который будет работать по 7 января.