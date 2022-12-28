Минобрнауки РФ рекомендовало вузам ввести курс военной подготовки

Минобрнауки РФ рекомендовало российским вузам включить в образовательные программы в новом учебном году курс по основам военном подготовки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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Там отметили, что курс по военной подготовке рекомендовали ввести с 1 сентября 2023 года. Решение о том, включать ли данный модуль в образовательную программу или нет, вузы примут самостоятельно. Курс не ограничен возможностью включения его исключительно в программы военной подготовки и доступен студентам обоих полов, добавили в пресс-службе Минобрнауки.

Соответствующий модуль ведомство уже направило во все вузы страны. Он разрабатывался совместно с Минобороны.