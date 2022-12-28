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1 час назад

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам ввести курс военной подготовки

Елена Прошина

Минобрнауки РФ рекомендовало российским вузам включить в образовательные программы в новом учебном году курс по основам военном подготовки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам ввести курс военной подготовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что курс по военной подготовке рекомендовали ввести с 1 сентября 2023 года. Решение о том, включать ли данный модуль в образовательную программу или нет, вузы примут самостоятельно. Курс не ограничен возможностью включения его исключительно в программы военной подготовки и доступен студентам обоих полов, добавили в пресс-службе Минобрнауки.

Соответствующий модуль ведомство уже направило во все вузы страны. Он разрабатывался совместно с Минобороны.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать при 16 федеральных вузах страны военные учебные центры. В список вошли университеты в 13 регионах России. В частности, в нем оказались Вятский агротехнологический университет, Дальневосточный аграрный университет, Новгородский университет имени Ярослава Мудрого, Ярославский технический университет и другие.

Общество,Михаил Мишустин,Минобрнауки России,
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