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1 час назад

В российских школах могут ввести новую дисциплину «Цифровая гигиена»

RT на русском

В российских школах предложили ввести новую дисциплину «Цифровая гигиена». Такая новация может стать частью утверждённой правительством Концепции формирования и развития культуры информационной безопасности граждан, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В российских школах могут ввести новую дисциплину «Цифровая гигиена»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Говоря об усилении информационной безопасности граждан, мы прежде всего имеем в виду повышение уровня их компьютерной и сетевой грамотности. Этот процесс должен касаться всех возрастов, но школьникам здесь следует уделять особое внимание», — сказал депутат в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, детей нужно учить тому, как общаться в интернете, как отличать правдивую информацию от фейковой, как не стать жертвой мошенников и так далее.

Как отметил Хинштейн, новый предмет может быть и самостоятельным, и частью школьного курса «Основ безопасности жизнедеятельности».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области продолжится образовательный проект «Урок цифры».

Общество,Александр Хинштейн,Госдума,
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