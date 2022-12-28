В российских школах могут ввести новую дисциплину «Цифровая гигиена»

В российских школах предложили ввести новую дисциплину «Цифровая гигиена». Такая новация может стать частью утверждённой правительством Концепции формирования и развития культуры информационной безопасности граждан, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Говоря об усилении информационной безопасности граждан, мы прежде всего имеем в виду повышение уровня их компьютерной и сетевой грамотности. Этот процесс должен касаться всех возрастов, но школьникам здесь следует уделять особое внимание», — сказал депутат в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, детей нужно учить тому, как общаться в интернете, как отличать правдивую информацию от фейковой, как не стать жертвой мошенников и так далее.
Как отметил Хинштейн, новый предмет может быть и самостоятельным, и частью школьного курса «Основ безопасности жизнедеятельности».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области продолжится образовательный проект «Урок цифры».