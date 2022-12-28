В российских школах могут ввести новую дисциплину «Цифровая гигиена»

«Говоря об усилении информационной безопасности граждан, мы прежде всего имеем в виду повышение уровня их компьютерной и сетевой грамотности. Этот процесс должен касаться всех возрастов, но школьникам здесь следует уделять особое внимание», — сказал депутат в беседе с «Парламентской газетой».