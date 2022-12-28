В Севастополе опровергли введение комендантского часа в новогоднюю ночь

«Конечно же, это фейк. Если бы было принято решение, касающееся жизнедеятельности города, то о нем бы сообщил я лично, как это и делаю всегда в таких случаях. Мы ожидаем, что подобных провокаций будет еще много, поэтому еще раз призываю доверять только официальной информации», — написал Развожаев.