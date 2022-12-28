В России утвердили единую программу дошкольного образования

Министерство просвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования.
Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
В приказе Минпросвещения говорится, что эта программа поможет сформировать единое образовательное пространство в стране.
Также программой определяются единые для России объём и содержание дошкольного образования.
Ранее Минпросвещения России утвердило программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка на ОБЖ и блок о спецоперации на истории.