В России утвердили единую программу дошкольного образования

Министерство просвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования.

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Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В приказе Минпросвещения говорится, что эта программа поможет сформировать единое образовательное пространство в стране.

Также программой определяются единые для России объём и содержание дошкольного образования.