В российских регионах спрогнозировали морозы до 48 градусов в новогоднюю ночь

Сильные морозы ожидаются во многих регионах РФ в новогоднюю ночь, в некоторых уголках страны похолодает до 48°C, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным метеоспециалиста, в Иркутской области, Хабаровском крае и Якутии температура будет ниже 40°C.

"На Урале и на севере Западной Сибири будет холодно. В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется -35°C, в Ханты-Мансийском округе — такие же температуры — -35...-37°C", - уточнил Вильфанд.

На северо-востоке Иркутской области столбики термометров покажут до -42°C. Также Вильфанд подчеркнул, что в ряде районов Якутии подморозит от 38 до 48°C.

"В Хабаровском крае температура будет опускать до -41...-42°C...", - обратил внимание синоптик.