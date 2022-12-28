Проведение Гайдаровского форума в 2023 году отменили

В пресс-службе РАНХиГС заявили, что Гайдаровский форум не будет организован в начале января 2023 года, передает ТАСС.
Там пояснили, что формат форума «требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом».
Кроме того, сообщается о необходимости пересмотреть выстроенные годами алгоритмы поведения и взаимодействия с аудиториями.
Гайдаровский форум является ежегодной международной научно-практической конференцией России в области экономики. Его проводят уже 12 лет. Среди целей форума - привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению экономических и политических проблем и поддержание непрерывного экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам.
С 13 по 14 января 2022 на площадке Президентской академии проходил Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты». Он стал первым деловым событием года.