Проведение Гайдаровского форума в 2023 году отменили

В пресс-службе РАНХиГС заявили, что Гайдаровский форум не будет организован в начале января 2023 года, передает ТАСС.

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Там пояснили, что формат форума «требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом».

Кроме того, сообщается о необходимости пересмотреть выстроенные годами алгоритмы поведения и взаимодействия с аудиториями.

Гайдаровский форум является ежегодной международной научно-практической конференцией России в области экономики. Его проводят уже 12 лет. Среди целей форума - привлечение ведущих мировых ученых и практиков к совместному обсуждению экономических и политических проблем и поддержание непрерывного экспертного диалога по ключевым политическим и экономическим вопросам.