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30 минут назад

Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года

ТАССиещё 2

Ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года, это больше на 2,4 года по сравнению с показателями 2021 г. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Названа ожидаемая продолжительность жизни в России
Фото: ТАССТАСС

"Мы ожидали, что в этом году ожидаемая продолжительность жизни с учетом высоких уровней заболеваемости в первые четыре месяца составит в пределах 71 года. Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит выше, чем 72,4 года. Это показатели, которые по сравнению с 2021 годом улучшились на 2,4 года. Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Общество,Михаил Мурашко,
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