Названа ожидаемая продолжительность жизни в России

"Мы ожидали, что в этом году ожидаемая продолжительность жизни с учетом высоких уровней заболеваемости в первые четыре месяца составит в пределах 71 года. Мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни составит выше, чем 72,4 года. Это показатели, которые по сравнению с 2021 годом улучшились на 2,4 года. Это пока прогнозные показатели, я думаю, что по факту они будут несколько выше", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".