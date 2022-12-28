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14 минут назад

Умер лауреат ТЭФИ, телеведущий Владимир Лусканов

Российская Газета

Владимир Лусканов пришел в профессию в начале 80-х после факультета международной журналистики МГИМО. Работал спецкором в Абхазии, освещал вооруженные конфликты на ее территории. Репортажи журналиста из Чечни в 1995 году удостоились премии ТЭФИ.

Умер лауреат ТЭФИ, телеведущий Владимир Лусканов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лусканов стоял у истоков создания информационной службы НТВ, вел авторские программы на канале РТР. Один из его наиболее известных проектов - "Вести-Москва". Дирекцию информационных программ канала "Россия - Культура" журналист возглавлял последние девять лет.

У Владимира остались жена и сын.

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