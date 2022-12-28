Умер лауреат ТЭФИ, телеведущий Владимир Лусканов

Владимир Лусканов пришел в профессию в начале 80-х после факультета международной журналистики МГИМО. Работал спецкором в Абхазии, освещал вооруженные конфликты на ее территории. Репортажи журналиста из Чечни в 1995 году удостоились премии ТЭФИ.