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25 минут назад

Москвич после развода украсил подъезд и угощает соседей пивом

РИА "ФедералПресс"

В одном из столичных подъездов заметили необычное объявление. Его написал мужчина, который развелся и, судя по всему, очень счастлив.

Москвич после развода украсил подъезд и угощает соседей пивом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мужики, поздравляйте! У меня сегодня лучший день! Наконец-то я развелся со своей гадюкой!» – написал мужчина.

Подъезд он украсил воздушными шарами и принес к лифту несколько банок пива. В объявлении он указал, что принять всех в однокомнатной квартире не сможет, но попросил угощаться пенным напитком, ответственно добавив, что это не для детей, пишет «Мослента».

Ранее «ФедералПресс» писал, как понять, что мужчина хочет развестись. Есть 5 признаков, по которым можно определить разлад в отношениях.

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