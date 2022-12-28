Москвич после развода украсил подъезд и угощает соседей пивом

В одном из столичных подъездов заметили необычное объявление. Его написал мужчина, который развелся и, судя по всему, очень счастлив.

«Мужики, поздравляйте! У меня сегодня лучший день! Наконец-то я развелся со своей гадюкой!» – написал мужчина.

Подъезд он украсил воздушными шарами и принес к лифту несколько банок пива. В объявлении он указал, что принять всех в однокомнатной квартире не сможет, но попросил угощаться пенным напитком, ответственно добавив, что это не для детей, пишет «Мослента».