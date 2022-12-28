Попова: свыше 98% болеющих гриппом не были привиты

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 98% заболевших с гриппом до этого не прививались. Об этом сообщается в эфире канала "Россия-24".

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"Среди заболевших мы крайне редко видим привитых, в основном болеют больше чем 98% — это люди непривиты", - добавила Попова.

По словам главы ведомства, принимаемые в РФ противоэпидемические меры позволяют не вводить жестких ограничений на федеральном уровне.

"Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются", - обратила внимание Попова.