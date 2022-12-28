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25 минут назад

Попова сообщила, что свыше 98% болеющих гриппом не были привиты

Газета.Ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 98% заболевших с гриппом до этого не прививались. Об этом сообщается в эфире канала "Россия-24".

Попова: свыше 98% болеющих гриппом не были привиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Среди заболевших мы крайне редко видим привитых, в основном болеют больше чем 98% — это люди непривиты", - добавила Попова.

По словам главы ведомства, принимаемые в РФ противоэпидемические меры позволяют не вводить жестких ограничений на федеральном уровне.

"Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются", - обратила внимание Попова.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что штамм свиного гриппа выявили во всех регионах России. Уточняется, что грипп на данный момент остается доминирующим среди респираторных вирусов. Также Роспотребнадзор информировал, что общее количество заболевших гриппом и ОРВИ россиян составило 1,7 млн человек.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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