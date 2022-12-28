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15 минут назад

Досмотры на Крымском мосту перед Новым годом ускорят

ТАССиещё 1

Досмотры автомобилей при въезде на Крымский мост со стороны Таманского полуострова с 29 по 31 декабря ускорят из-за ожидаемого увеличения трафика, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Досмотры на Крымском мосту перед Новым годом ускорят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В период новогодних праздников предусмотрены меры по увеличению скорости досмотра автомобилей по Крымскому мосту. <...> Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме. В связи с возможностью увеличения трафика в новогодние праздники участники совещания обсудили увеличение штатной численности сотрудников и количества пунктов досмотра со стороны Краснодарского края в период 29-31 декабря с целью увеличению скорости прохождения необходимых для каждого автомобиля досмотровых мероприятий", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "предложено информировать гостей и жителей Крыма о более комфортном прохождении досмотровых мероприятий через СМИ, радио и интернет как в Краснодарском крае, так и в Крыму".

"О временной приостановке движения по Крымскому мосту сообщается заранее, поэтому автомобилисты могут спокойно планировать поездки в Крым и обратно", - сообщается в пресс-релизе, в котором добавляется, что актуальная информация о движении по Крымскому мосту публикуется в разделе "Внимание, водители!" на сайте ФКУ Упрдор "Тамань", а также на Туристическом портале Крыма и в его Telegram-канале.

В Крыму ранее опровергли слухи о якобы перекрытии моста с 27 декабря, отметив, что на новогодних праздниках возможны только краткосрочные ограничения для проведения работ.

Водителям рекомендовали заранее готовить все необходимые документы для досмотра на подходах к Крымскому мосту, а также ознакомиться с перечнем запрещенных к провозу вещей и веществ, упаковать багаж так, чтобы его было удобно разгрузить и загрузить - это значительно ускорит прохождение контроля.

"Необходимо принимать во внимание, что легковые автомобили с тяжелым крупногабаритным багажом проходят досмотр через сканер, что увеличивает время досмотра, тогда как пассажиры с легким багажом проходят через рамку металлодетектора и проходят досмотр значительно быстрее. Желательно перед мостом заехать на заправочную станцию, наполнить бак бензином. Купить необходимые товары в дорогу рекомендуем перед началом движения по Крымскому мосту на ближайшей к нему автозаправочной станции со стороны Краснодарского края. <...> Также рекомендуем следить за дорожной обстановкой и возможными заторами в "Яндекс Навигаторе". После прохождения досмотра время движения по мосту составляет около 20 минут", - отмечается в сообщении.

Восстановление после теракта

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановили, также возобновили движение по правой автомобильной части Крымского моста. Сейчас ведутся ремонтные работы по реконструкции левой автомобильной части Крымского моста.

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