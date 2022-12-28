Досмотры на Крымском мосту перед Новым годом ускорят

"Необходимо принимать во внимание, что легковые автомобили с тяжелым крупногабаритным багажом проходят досмотр через сканер, что увеличивает время досмотра, тогда как пассажиры с легким багажом проходят через рамку металлодетектора и проходят досмотр значительно быстрее. Желательно перед мостом заехать на заправочную станцию, наполнить бак бензином. Купить необходимые товары в дорогу рекомендуем перед началом движения по Крымскому мосту на ближайшей к нему автозаправочной станции со стороны Краснодарского края. <...> Также рекомендуем следить за дорожной обстановкой и возможными заторами в "Яндекс Навигаторе". После прохождения досмотра время движения по мосту составляет около 20 минут", - отмечается в сообщении.