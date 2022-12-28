Названа цена самой дорогой проданной в России шубы

Изделие из меха канадской рыси купили в Подмосковье за 17,7 млн рублей.

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Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» пресс-служба национальной системы маркировки «Честный знак», шубу отечественного производителя купили в сентябре в Подмосковье.

В 2021 году самым дорогим изделием из меха, купленным в стране, была тоже шуба из меха рыси, но уже импортная и стоимостью 24,9 млн рублей. Её продали в столичном регионе в январе 2021 года.