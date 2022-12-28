Названа цена самой дорогой проданной в России шубы

Изделие из меха канадской рыси купили в Подмосковье за 17,7 млн рублей.
Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» пресс-служба национальной системы маркировки «Честный знак», шубу отечественного производителя купили в сентябре в Подмосковье.
В 2021 году самым дорогим изделием из меха, купленным в стране, была тоже шуба из меха рыси, но уже импортная и стоимостью 24,9 млн рублей. Её продали в столичном регионе в январе 2021 года.
Цифровая маркировка меховых изделий была введена в России в 2016 году для борьбы с нелегальным оборотом на этом рынке. Как отметили в центре, после введения маркировки 90% предприятий по торговле шубами было выведено из чёрного рынка.