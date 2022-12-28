В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
30 минут назад

Названы самые непопулярные профессии года в России

Lenta.ru

Самыми непопулярными профессиями в России в 2022 году стали токари, врачи и дворники. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса hh.ru, кторые есть в распоряжении РБК.

Названы самые непопулярные профессии года в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на токарей приходится 0,6 резюме на вакансию, а на врачей и дворников — по 0,8.

Наименьшей популярностью в этом году также пользовались позиции главных врачей и заведующих отделением (0,9 резюме на вакансию), машинистов (1,0), агрономов (1,0), слесарей (1,1), поваров (1,1), зоотехников (1,2) и сварщиков (1,2).

Самой профицитной (высокий уровень конкуренции за рабочие места) стала профессия бортпроводника. На одну вакансию приходится более 900 резюме.

Высокой популярностью среди соискателей в 2022 году также пользовались позиции data-scientist (90 резюме на вакансию), механик (55,7), бизнес-аналитик (49,4), лаборант (45,8), методист (45,4), комплаенс-менеджер (43,7), специалист по взысканию задолженности (38,5), инженер ПНР (37,4) и BI-аналитик (36,3).

Ранее россиянам назвали самые перспективные в 2023 году IT-профессии. Ожидается, что наиболее востребованными IT-специалистами в 2023 году станут разработчики уровня middle+, а также специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители