Школьница попала в реанимацию после приема таблеток от судорог

В Красноярске 15-летняя школьница попала в реанимацию из-за назначенных в больнице таблеток. Ее мать уверена, что до такого состояния ее довело лекарство от судорог, которое ей прописали врачи, передает телеканал «Енисей».

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Мать школьницы рассказала, что она страдает от судорог уже пять лет. Временами ей даже приходится проходить лечение в стационаре. В последний раз, когда школьница лежала в больнице, ей назначили новые таблетки, которые сказали продолжить принимать дома. На четвертый день после выписки женщина не смогла разбудить свою дочь.

«Ребенка я стала будить в школу, она не просыпается. То есть ребенок был без сознания, как она с вечера приняла, прошла ночь и я не могу добудиться ее, я вызвала скорую. Я когда зашла, тут было все, естественно, ее тошнило, рвало. Глаза пустые, они закатываются», — рассказала мать школьницы.

Скорая отвезла ее сначала в БСМП, а затем в больницу, где она периодически проходит лечение, но и там, и там принимать ее отказались. В итоге бригаде скорой помощи пришлось ехать в третье учреждение, где школьницу приняли, сразу забрав в реанимацию. Все это время она была без сознания.

Пришла в себя школьница только спустя два дня под капельницей. Ее мать по факту произошедшего написала заявление в больницу, делом занялся Следственный комитет.