Школьница попала в реанимацию после приема таблеток от судорог

В Красноярске 15-летняя школьница попала в реанимацию из-за назначенных в больнице таблеток. Ее мать уверена, что до такого состояния ее довело лекарство от судорог, которое ей прописали врачи, передает телеканал «Енисей».
Мать школьницы рассказала, что она страдает от судорог уже пять лет. Временами ей даже приходится проходить лечение в стационаре. В последний раз, когда школьница лежала в больнице, ей назначили новые таблетки, которые сказали продолжить принимать дома. На четвертый день после выписки женщина не смогла разбудить свою дочь.
«Ребенка я стала будить в школу, она не просыпается. То есть ребенок был без сознания, как она с вечера приняла, прошла ночь и я не могу добудиться ее, я вызвала скорую. Я когда зашла, тут было все, естественно, ее тошнило, рвало. Глаза пустые, они закатываются», — рассказала мать школьницы.
Скорая отвезла ее сначала в БСМП, а затем в больницу, где она периодически проходит лечение, но и там, и там принимать ее отказались. В итоге бригаде скорой помощи пришлось ехать в третье учреждение, где школьницу приняли, сразу забрав в реанимацию. Все это время она была без сознания.
Пришла в себя школьница только спустя два дня под капельницей. Ее мать по факту произошедшего написала заявление в больницу, делом занялся Следственный комитет.
По словам завкафедрой фармакологии Красноярского государственного медицинского университета Ольги Веселовой, у назначенного школьнице препарата много побочных эффектов и назначать его необходимо с учетом индивидуальных особенностей пациента. Больше всего лекарство сказывается на центральной нервной системе, отметила она.