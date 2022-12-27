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37 минут назад

Названа самая популярная страна в 2022 году у российских туристов

Елена Прошина

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подвела итоги уходящего 2022 года. Согласно проведённым исследованиям, самой популярной страной у туристов из России в 2022 году стала Турция.

Названа самая популярная страна в 2022 году у российских туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что Турцию посетило 5,3 миллиона российских туристов за 2022 год. Второе место заняла Абхазия, куда съездили 1,1 миллиона россиян. Пятёрку лидеров замкнули ОАЭ, Египет и Таиланд, а в общем рейтинге из 17 стран оказались Мальдивы, Доминикана, Шри-Ланка, Сербия, Куба, Катар, Индия (Гоа), Израиль, Сейшелы, Венесуэла, Иран и Индонезия.

Исследователи утверждают, что за весь год из России выезжали около 23,5 миллиона граждан. В это число вошли как организованные туристы, так и путешественники-одиночки. Впрочем, в эти списки не вошли страны ближнего зарубежья. Ассоциация объяснила это тем, что «в связи с событиями марта и сентября и очень большой разнородностью рынков, вычленить долю туристов крайне сложно».

Ранее в АТОР рассказали, что около 190 тысяч иностранных туристов посетили в 2022 году Россию.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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