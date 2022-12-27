Для владельцев животных введут новые штрафы до 200 тыс. рублей

За жестокое обращение с животными или натравливание их на других людей владельцам придется платить крупные штрафы, размер которых будет доходить до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Сразу шесть новых составов в Кодексе об административных правонарушениях мы будем вводить», – сообщил Владимир Бурматов.

По словам Владимира Бурматова, за выброшенных животных недобросовестным хозяевам придется заплатить около 30 тысяч рублей. Если собаку натравят на человека, и он получит покусы и другие травмы, то владельцам будет грозить штраф до 200 тысяч рублей.

А тем, кто заведет дома животное, запрещенное к содержанию в домашних условиях, могут назначить штраф до 150 тысяч. То же самое касается фотографов, эксплуатирующих животных на улицах городов, передает Konkurent.ru.

Штрафы будут установлены также для зоопарков и цирков за ненадлежащее обращение с животными.

Отмечается, что депутаты предлагают направлять полученные средства на помощь приютам и строительство новых.