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1 час назад

Для владельцев животных введут новые штрафы до 200 тысяч рублей

РИА "ФедералПресс"

За жестокое обращение с животными или натравливание их на других людей владельцам придется платить крупные штрафы, размер которых будет доходить до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Для владельцев животных введут новые штрафы до 200 тыс. рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сразу шесть новых составов в Кодексе об административных правонарушениях мы будем вводить», – сообщил Владимир Бурматов.

По словам Владимира Бурматова, за выброшенных животных недобросовестным хозяевам придется заплатить около 30 тысяч рублей. Если собаку натравят на человека, и он получит покусы и другие травмы, то владельцам будет грозить штраф до 200 тысяч рублей.

А тем, кто заведет дома животное, запрещенное к содержанию в домашних условиях, могут назначить штраф до 150 тысяч. То же самое касается фотографов, эксплуатирующих животных на улицах городов, передает Konkurent.ru.

Штрафы будут установлены также для зоопарков и цирков за ненадлежащее обращение с животными.

Отмечается, что депутаты предлагают направлять полученные средства на помощь приютам и строительство новых.

Кроме того, в 2023 году будет рассмотрен законопроект об обязательной регистрации питомцев.

Общество,Владимир Бурматов,Госдума,
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