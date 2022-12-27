В Историческом музее проходит иммерсивная выставка «Сны Сибири»

В Государственном историческом музее до 30 января продолжается выставка «Сны Сибири», приуроченная к 130-летию Транссибирской магистрали. Выставка сочетает научный подход к наследию прошлого и эмоциональное воздействие на зрителя.
Посетители узнают о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. Выставка погружает в таинственную атмосферу суровой природы и загадочной культуры разных народностей, населяющих территории, по которым проходит Транссиб.
В экспозиции совмещены археологические находки из фондов ГИМ и исторических и этнографических музеев городов Сибири, работы современных сибирских художников, фото и видеоинсталляции. Здесь наравне представлены небольшие уникальные артефакты из раскопов и огромные 3D-копии тысячелетних стел и камней с петроглифами. Детям будут интересны тактильные экспонаты с визуальными и звуковыми эффектами.
Выставка адаптирована для посетителей с ограниченными возможностями — к экспонатам приводятся пояснения шрифтом Брайля, для слабослышащих проводятся лекции на русском жестовом языке.
Для детей и взрослых по воскресеньям проходят мастер-классы «Секреты Великого Сибирского пути» и «Маска шамана».
Купить билеты можно на сайте музея. По экспозиции в праздничные дни проводятся экскурсии. Историки прочитают лекции «Зооморфное искусство народов Южной Сибири в раннем железном веке» и «Визуализация Сибири и сибирского образа жизни: сибиряки в поисках сибирскости». Участвует в программе «Пушкинская карта».