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36 минут назад

Автопоезд Деда Мороза впервые запустили в Ставрополе

ТАССиещё 1

Праздничный автопоезд Деда Мороза впервые начал курсировать по Ставрополю перед новогодними праздниками. Артисты автопоезда проводят представления для детей в разных микрорайонах города, сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Автопоезд Деда Мороза впервые запустили в Ставрополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Автопоезд Деда Мороза начал свой "Новогодний маршрут". Детишки, которые сегодня встретили сказочных персонажей, повеселились от души. Здесь были игры, танцы, новогодние песни, поздравления и пожелания от Снегурочки и главного волшебника праздника", - написал он в своем Telegram-канале.

Концертная площадка создана на базе грузового автомобиля. До наступления Нового года артисты автопоезда дадут девять концертов в разных микрорайонах города. Перед детьми выступят казачий ансамбль, театр песни, вокальный ансамбль. Маленькие зрители получат от Деда Мороза и Снегурочки небольшие сувениры.

На главной площади города также начала работу резиденция Деда Мороза, где расположена волшебная почта. Посетители могут заполнить открытку с видами зимнего Ставрополя и отправить ее бесплатно в любой регион России.

Ранее в администрации города журналистам сообщали, что в Ставрополе в новогоднюю ночь и в праздничные дни не запланировано проведение массовых мероприятий и масштабных фейерверков. Однако по решению властей праздничная программа для детей сохранена.

Общество,Иван Ульянченко,
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