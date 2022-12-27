Автопоезд Деда Мороза впервые запустили в Ставрополе

Праздничный автопоезд Деда Мороза впервые начал курсировать по Ставрополю перед новогодними праздниками. Артисты автопоезда проводят представления для детей в разных микрорайонах города, сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.
"Автопоезд Деда Мороза начал свой "Новогодний маршрут". Детишки, которые сегодня встретили сказочных персонажей, повеселились от души. Здесь были игры, танцы, новогодние песни, поздравления и пожелания от Снегурочки и главного волшебника праздника", - написал он в своем Telegram-канале.
Концертная площадка создана на базе грузового автомобиля. До наступления Нового года артисты автопоезда дадут девять концертов в разных микрорайонах города. Перед детьми выступят казачий ансамбль, театр песни, вокальный ансамбль. Маленькие зрители получат от Деда Мороза и Снегурочки небольшие сувениры.
На главной площади города также начала работу резиденция Деда Мороза, где расположена волшебная почта. Посетители могут заполнить открытку с видами зимнего Ставрополя и отправить ее бесплатно в любой регион России.
Ранее в администрации города журналистам сообщали, что в Ставрополе в новогоднюю ночь и в праздничные дни не запланировано проведение массовых мероприятий и масштабных фейерверков. Однако по решению властей праздничная программа для детей сохранена.