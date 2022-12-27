Автопоезд Деда Мороза впервые запустили в Ставрополе

Праздничный автопоезд Деда Мороза впервые начал курсировать по Ставрополю перед новогодними праздниками. Артисты автопоезда проводят представления для детей в разных микрорайонах города, сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

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"Автопоезд Деда Мороза начал свой "Новогодний маршрут". Детишки, которые сегодня встретили сказочных персонажей, повеселились от души. Здесь были игры, танцы, новогодние песни, поздравления и пожелания от Снегурочки и главного волшебника праздника", - написал он в своем Telegram-канале.

Концертная площадка создана на базе грузового автомобиля. До наступления Нового года артисты автопоезда дадут девять концертов в разных микрорайонах города. Перед детьми выступят казачий ансамбль, театр песни, вокальный ансамбль. Маленькие зрители получат от Деда Мороза и Снегурочки небольшие сувениры.

На главной площади города также начала работу резиденция Деда Мороза, где расположена волшебная почта. Посетители могут заполнить открытку с видами зимнего Ставрополя и отправить ее бесплатно в любой регион России.