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13 минут назад

Россияне массово захотели переехать в одну из европейских стран

Никита Бородкин

В ноябре 2022 года спрос граждан на переезд в Испанию вырос более чем на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование экспертов портала Spain-Real.Estate.

Россияне массово захотели переехать в одну из европейских стран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в ноябре текущего года интерес россиян к переезду в Испанию вырос на 107,31% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Также за 11 месяцев 2022 года спрос вырос на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По сравнению с таким же периодом 2020 года рост составил 68,16%.

Как отмечают эксперты, в этом году пик запросов граждан на переезд в Испанию пришелся на октябрь — в этом месяце спрос превысил на 69,66% среднемесячный результат за 2022-й и на 125,41% среднемесячный результат за 2021-й. В ноябре же спрос по сравнению с октябрем упал на 28,98%.

Напомним, что ранее сервис Prian.ru отметил рост интереса россиян к заграничной недвижимости. В сравнении с 2021 годом интерес россиян повысился в 2,3 раза и в 1,7 раз по сравнению с показателями 2019-го. Наиболее популярными оказались запросы по покупке домов и квартир в Турции, ОАЭ, Грузии, Черногории, Таиланде и Болгарии.

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