Россияне массово захотели переехать в одну из европейских стран

В ноябре 2022 года спрос граждан на переезд в Испанию вырос более чем на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование экспертов портала Spain-Real.Estate.

Отмечается, что в ноябре текущего года интерес россиян к переезду в Испанию вырос на 107,31% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Также за 11 месяцев 2022 года спрос вырос на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По сравнению с таким же периодом 2020 года рост составил 68,16%.

Как отмечают эксперты, в этом году пик запросов граждан на переезд в Испанию пришелся на октябрь — в этом месяце спрос превысил на 69,66% среднемесячный результат за 2022-й и на 125,41% среднемесячный результат за 2021-й. В ноябре же спрос по сравнению с октябрем упал на 28,98%.