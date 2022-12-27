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24 минуты назад

В Барнаульском зоопарке появятся манулы

Газета.Ru

В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» вскоре поселятся два манула. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на странице «ВКонтакте».

В Барнаульском зоопарке появятся манулы
Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»/VKБарнаульский зоопарк «Лесная сказка»/VK

В публикации представителей зоопарка показаны будущие его подопечные.

«Долгожданное событие происходит прямо сейчас. Пара прекраснейших манулов в данный момент едет на постоянное место жительства в наш зоопарк», — заявили в зоосаде Барнаула.

Как уточняется, двухгодовалые самка по кличе Пэпэ и самец по кличке Чип вечером 27 декабря прибудут в зоопарк.

Ранее в Новосибирске родились шесть котят краснокнижного манула. В Новосибирске манулы размножаются с 1995 года. Котят распределяют по зоологическим паркам мира.

Также в 2021 году двух котят манулов доставили в зоопарк Москвы. Необходимость перевода зверей в столичный зоосад связана с тем, что они бы не выжили в дикой природе.

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