В Барнаульском зоопарке появятся манулы

В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» вскоре поселятся два манула. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на странице «ВКонтакте».
В публикации представителей зоопарка показаны будущие его подопечные.
«Долгожданное событие происходит прямо сейчас. Пара прекраснейших манулов в данный момент едет на постоянное место жительства в наш зоопарк», — заявили в зоосаде Барнаула.
Как уточняется, двухгодовалые самка по кличе Пэпэ и самец по кличке Чип вечером 27 декабря прибудут в зоопарк.
Ранее в Новосибирске родились шесть котят краснокнижного манула. В Новосибирске манулы размножаются с 1995 года. Котят распределяют по зоологическим паркам мира.
Также в 2021 году двух котят манулов доставили в зоопарк Москвы. Необходимость перевода зверей в столичный зоосад связана с тем, что они бы не выжили в дикой природе.