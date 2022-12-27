В Барнаульском зоопарке появятся манулы

В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» вскоре поселятся два манула. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на странице «ВКонтакте».

Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»/VK Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»/VK

В публикации представителей зоопарка показаны будущие его подопечные.

«Долгожданное событие происходит прямо сейчас. Пара прекраснейших манулов в данный момент едет на постоянное место жительства в наш зоопарк», — заявили в зоосаде Барнаула.

Как уточняется, двухгодовалые самка по кличе Пэпэ и самец по кличке Чип вечером 27 декабря прибудут в зоопарк.

Ранее в Новосибирске родились шесть котят краснокнижного манула. В Новосибирске манулы размножаются с 1995 года. Котят распределяют по зоологическим паркам мира.