В Омске открылась выставка советских елочных украшений

«Для меня само совершенство — это игрушки 1930-ых и по 60-е годы. Они ручной работы, ручной росписи», — рассказала коллекционер.

По словам директора музея Ларисы Тимковой, игрушки отражают своё время. Космическая эра, 150-летие Пушкина, выход в прокат «Карнавальной ночи» — эти и другие памятные события отражены в ёлочных украшениях, открытках и флажках.