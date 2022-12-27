В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
38 минут назад

В Омске открылась выставка советских ёлочных украшений

RT на русском

В городском музее «Искусство Омска» представили экспозицию новогоднего советского декора 1930—1960 годов «Новогодние истории».

В Омске открылась выставка советских елочных украшений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семья Русаны Бордиян десятилетиями собирала новогодние игрушки, передаёт ОТР.

«Для меня само совершенство — это игрушки 1930-ых и по 60-е годы. Они ручной работы, ручной росписи», — рассказала коллекционер.

По словам директора музея Ларисы Тимковой, игрушки отражают своё время. Космическая эра, 150-летие Пушкина, выход в прокат «Карнавальной ночи» — эти и другие памятные события отражены в ёлочных украшениях, открытках и флажках.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области с 23 декабря по 8 января состоятся 20 ярмарок.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители