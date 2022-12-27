В Омске открылась выставка советских елочных украшений

В городском музее «Искусство Омска» представили экспозицию новогоднего советского декора 1930—1960 годов «Новогодние истории».
Семья Русаны Бордиян десятилетиями собирала новогодние игрушки, передаёт ОТР.
«Для меня само совершенство — это игрушки 1930-ых и по 60-е годы. Они ручной работы, ручной росписи», — рассказала коллекционер.
По словам директора музея Ларисы Тимковой, игрушки отражают своё время. Космическая эра, 150-летие Пушкина, выход в прокат «Карнавальной ночи» — эти и другие памятные события отражены в ёлочных украшениях, открытках и флажках.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области с 23 декабря по 8 января состоятся 20 ярмарок.