Станцевавшая «Калинку» перед украинцами в Германии россиянка вышла на свободу

Согласно словам Прохоровой , немецкая полиция задержала ее за репост в социальных сетях. Ее отправили под стражу, где за время заключения она успела написать книгу.

«Короче, я полежу в горячей ванной (пока не могу привыкнуть, что в России это не роскошь), потом поем мои любимые хинкали, копчёная мойва и родные просторы. Простите, я так об этом мечтала», — написала она.

Напомним, что Юлия Прохорова стала известна после того, как станцевала «Калинку» с русским флагом в руках на фоне проукраинского митинга на День Победы в Мюнхене. Девушка пропала из соцсетей с 14 октября — в этот день в ее квартире прошли обыски. Местные правоохранители сообщали, что преследуют девушку за поддержку «российской агрессии» против Украины. При этом россиянка находится в Германии без вида на жительство, но депортации в Россию в настоящее время приостановлены.