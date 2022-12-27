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49 минут назад

Станцевавшая «Калинку» перед украинцами в Германии россиянка вышла на свободу

Никита Бородкин

Россиянка Юлия Прохорова, которая станцевала «Калинку» на фоне проукраинского митинга в Мюнхене, вышла на свободу. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, пишет «Газета.ru».

Станцевавшая «Калинку» перед украинцами в Германии россиянка вышла на свободу
Фото: соцсетисоцсети

Согласно словам Прохоровой, немецкая полиция задержала ее за репост в социальных сетях. Ее отправили под стражу, где за время заключения она успела написать книгу.

«Короче, я полежу в горячей ванной (пока не могу привыкнуть, что в России это не роскошь), потом поем мои любимые хинкали, копчёная мойва и родные просторы. Простите, я так об этом мечтала», — написала она.

Напомним, что Юлия Прохорова стала известна после того, как станцевала «Калинку» с русским флагом в руках на фоне проукраинского митинга на День Победы в Мюнхене. Девушка пропала из соцсетей с 14 октября — в этот день в ее квартире прошли обыски. Местные правоохранители сообщали, что преследуют девушку за поддержку «российской агрессии» против Украины. При этом россиянка находится в Германии без вида на жительство, но депортации в Россию в настоящее время приостановлены.

Общество,Юлия Прохорова,
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