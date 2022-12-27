Далай-лама заявил о наступлении «смутных времен»

«87-летний духовный лидер закончил свое выступление воодушевляющими словами о непременном торжестве правды. Это созвучно мыслям и чаяниям его последователей в России, в том числе тех, кто в эти предновогодние дни прибыл в Бодхгаю, чтобы найти духовную поддержку и продолжать в это трудное время развивать свое сердце и ум», - рассказала Жиронкина.