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1 час назад

Далай-лама заявил о наступлении «смутных времен»

Елена Прошина

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама заявил о наступлении «смутных времен» и об актуальности в связи с этим «понимания взаимозависимой природы вещей». Об этом рассказала глава фонда «Сохраним Тибет», редактор официального русскоязычного сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина, пишет РИА Новости.

Далай-лама заявил о наступлении «смутных времен»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Далай-лама XIV прибыл в индийский Бодхгкю, где в храме Махабодхи обратился к собравшимся. В своей речи он рассказал о наступлении «смутных времен». Он также отметил, что человечество проделало большой путь с точки зрения материального развития.

«Наши сердца все так же находятся в смятении из-за страстей и ненависти, и учение Будды о добросердечии и любви, о понимании взаимозависимой природы вещей сегодня актуально как никогда», - сказал он.

После этого Далай-лама помолился в этом особенном для буддистов месте, ведь храм Махабодхи построен там, где 2,6 тыс. лет назад основатель буддизма Будда Шакьямуни достиг полного пробуждения.

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«87-летний духовный лидер закончил свое выступление воодушевляющими словами о непременном торжестве правды. Это созвучно мыслям и чаяниям его последователей в России, в том числе тех, кто в эти предновогодние дни прибыл в Бодхгаю, чтобы найти духовную поддержку и продолжать в это трудное время развивать свое сердце и ум», - рассказала Жиронкина.

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