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1 час назад

Шеф-повар Ивлев предложил легализовать в РФ проституцию

Национальная Служба Новостей

Шеф-повар Константин Ивлев в эфире YouTube-канала Анастасии Ивлеевой Agentshow 3.0 заявил, что в России следует легализовать проституцию.

Шеф-повар Ивлев предложил легализовать в РФ проституцию
Фото: nsn.fmnsn.fm

Он отметил, что древнейшая профессия давно узаконена в Европе, а у работниц, которые регулярно сдают анализы, даже существуют профсоюзы.

«Ну если жена дура, вечно голова у неё болит, понимаешь? Ну с ума же сойдешь, мозоли натрёшь. Можно пойти за свои кровные влупить кому-нибудь, что нет-то?» - сказал Ивлев.

Шеф-повар добавил, что сам не пользуется услугами проституток, однако относится к ним с уважением. Ранее Ивлев заявил, что салат оливье заигрет новыми красками, если добавить в него немного сливочного хрена, сообщает RT.

Общество,Анастасия Ивлеева,Константин Ивлев,
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