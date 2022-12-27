Поезда ЦППК в новогоднюю ночь будут ходить дольше

Поезда ЦППК в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января и в рождественскую – с 6 на 7 января будут ходить дольше, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко Москва 24/Игорь Иванко

"Чтобы пассажиры смогли поздравить родных и близких, пригородные составы на всех направлениях будут ходить дольше в две праздничные ночи", – отметили в пресс-службе.

В ночь с 31 декабря на 1 января поезда МЦД будут также ходить дольше, добавили в сообщении. Кроме этого, в предпраздничные и праздничные дни поезда на всех направлениях будут следовать по новогоднему графику: 30 декабря – по расписанию пятницы, с 31 декабря по 7 января – по расписанию субботы, 8 января – по расписанию воскресенья.

Перевозчик уточняет, что ЦППК проводит корректировку графика движения поездов совместно с МЖД.

"Они связаны с изменением пассажиропотока в эти дни: накануне Нового Года и Рождества люди чаще ездят в область, а в сами праздничные дни – в Москву", – добавили в сообщении.

В расписание некоторых поездов и экспрессов будут внесены дополнительные корректировки. Также на ряде маршрутов в новогодние праздники запустят дополнительные рейсы:

31 декабря – № 7193 Куровская – Москва (Казанский вокзал) с отправлением в 07:15 и № 7194 Москва (Казанский вокзал) – Шатура с отправлением в 09:10;

7 и 8 января – № 7051 Рязань – Москва (Казанский вокзал) с отправлением в 15:45;

9 января – № 7021 Рязань – Москва (Казанский вокзал) с отправлением в 03:30;

с 2 по 8 января – № 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула с отправлением в 10:21 и № 7030 Тула – Москва (Курский вокзал) с отправлением в 13:47.

В ЦППК добавили, что 30 и 31 декабря, а также 8 января поезда № 6382, 6384, 6383, 6385 Черусти – Вековка будут курсировать в составе из 11 вагонов.

Ранее ЦППК продлила акцию по бесплатному провозу спортивного инвентаря до 10 апреля следующего года.