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1 час назад

Карьерные успехи, риски и сюрпризы – «Рамблер/гороскопы» обращаются к древним рунам, чтобы подготовиться к 2023 году

Елена Прошина

На сервисе появился спецпроект, основанный на скандинавских рунах и их толкованиях

«Рамблер/гороскопы» обращаются к древним рунам
Фото: РамблерРамблер

Неделя перед Новым годом – время подведения итогов, подготовки и планирования следующего года. Многие формулируют свои желания и мечты с помощью различных практик, среди которых есть и гадание по рунам. Спецпроект портала «Рамблер» от «Рамблер/гороскопов» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) «Новогодние руны» позволит пользователям задать себе важные вопросы, которые помогут подвести итоги 2022 и подготовиться к 2023 году.

Стоит ли открывать новое дело, к кому прислушиваться больше – к семье или друзьям, чего ждать от отношений или, может, пока взять в них паузу? Под успокаивающую музыку с норвежскими мотивами пользователи могут прочесть подробную расшифровку древних символов, которая поможет определиться с приоритетами на год. Руны и их значения основаны на древних текстах: Исландская руническая поэма (около XV века) и Норвежская руническая поэма (XII-XIII века).

По данным исследования аналитиков Rambler&Co*, в среднем, 20% интернет-пользователей Рунета со всей России регулярно заходили в 2022 году на онлайн-СМИ ознакомиться с гороскопом. Это одна из тематик, пользующихся самым стабильным спросом у россиян наравне с экологией, автомобильными и игровыми новостями.

Сервис «Рамблер/гороскопы» отвечает интересам читателей и создаёт интерактивные проекты к важным для астрологическим датам. Но если звёзды и карты Таро уже сказали об этом годе всё, скандинавским рунам есть чем удивить. Всего одна кнопка – и на экране выпадут 5 из 24 рун, каждая из которых будет соответствовать одному из пяти направлений: карьера, личная жизнь, общение, риски и сюрпризы.

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