«Рамблер/гороскопы» обращаются к древним рунам

На сервисе появился спецпроект, основанный на скандинавских рунах и их толкованиях

Фото: Рамблер Рамблер

Неделя перед Новым годом – время подведения итогов, подготовки и планирования следующего года. Многие формулируют свои желания и мечты с помощью различных практик, среди которых есть и гадание по рунам. Спецпроект портала «Рамблер» от «Рамблер/гороскопов» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) «Новогодние руны» позволит пользователям задать себе важные вопросы, которые помогут подвести итоги 2022 и подготовиться к 2023 году.

Стоит ли открывать новое дело, к кому прислушиваться больше – к семье или друзьям, чего ждать от отношений или, может, пока взять в них паузу? Под успокаивающую музыку с норвежскими мотивами пользователи могут прочесть подробную расшифровку древних символов, которая поможет определиться с приоритетами на год. Руны и их значения основаны на древних текстах: Исландская руническая поэма (около XV века) и Норвежская руническая поэма (XII-XIII века).

По данным исследования аналитиков Rambler&Co*, в среднем, 20% интернет-пользователей Рунета со всей России регулярно заходили в 2022 году на онлайн-СМИ ознакомиться с гороскопом. Это одна из тематик, пользующихся самым стабильным спросом у россиян наравне с экологией, автомобильными и игровыми новостями.