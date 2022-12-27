Шойгу поздравил спасателей с профессиональным праздником

«Сегодня День спасателя. Тридцать два года назад было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы поздравляем наших коллег из МЧС, поздравляем спасателей с их профессиональным праздником», - заявил Шойгу в ходе итогового тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ в Национальном центре управления обороной России.