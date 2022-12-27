В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
51 минуту назад

Берег Енисея «укрепили» унитазами

Lenta.ru

В Красноярском крае на берегу Енисея образовалась свалка из битых унитазов, гипсокартона, кафеля, арматуры и другого строительного мусора. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Борус».

На берегу Енисея найдена свалка унитазов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Общая площадь загрязнения, образовавшегося в поселке Есаулово Березовского района, составила 820 квадратных метров. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова объяснила, что, по словам представителей местной администрации, скопление мусора возле берега Енисея служит укреплением перед дальнейшим благоустройством набережной.

Она добавила, что, когда активисты потребовали устранить свалку, на место приехала тяжелая техника и сровняла мусор с землей, а затем засыпала его песком. При этом в ходе процесса были вырваны с корнем деревья, посаженные местным жителем. В данный момент специалисты Росприроднадзора занимаются контролем ситуации на месте.

В октябре стало известно, что в Калуге недавно отремонтированную набережную реки Оки забросали мусором. Мэр города Дмитрий Денисов объяснил, что причиной этому стало отсутствие урн из-за недостатка средств, выделенных на обновление территории, на установку малых архитектурных форм.

Общество,Дмитрий Денисов,Росприроднадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители