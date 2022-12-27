В Алтайском заповеднике засняли редкого зверя из Красной книги

В Алтайском биосферном заповеднике в окрестностях кордона Караташ засняли редкого зверя из Красной книги — речную выдру, бегущую по льду. Сотрудникам удалось сделать несколько кадров с довольно близкого расстояния, сообщается на сайте нацпарка.

Фото: Андрей Пронин / Коммерсантъ Андрей Пронин / Коммерсантъ

«Государственный инспектор Алтайского заповедника Светлана Кульбацкая в окрестностях кордона Караташ наблюдала речную выдру, в сумерках бегущую по льду Телецкого озера от кордона Байгазан к реке Ойер, — говорится в публикации. — Зверек передвигался от кромки льда и воды и вдоль берега».

Ведущий научный сотрудник заказника Юрий Калинкин отметил, что краснокнижная выдра действительно редкий вид и встретить в нацпарке ее можно крайне редко. По его словам, численность данного вида в заповеднике составляет около 50 особей.

«Выдра типичный рыбояд и на поверхности льда долго не ходит, предпочитает пустоледицы у кромки берега, в этом году видимо они еще не сформировались. Возможно на молодом льду еще мало полыней и она предпочла пробежаться по льду до нужного места, чем проплывать большое расстояние подо льдом», — добавил зоолог.