Запашный поделился детскими воспоминаниями о цирке

«У меня нет воспоминаний, когда я в первый раз увидел тигра, льва, собаку, кошку. Хотя я могу судить по фотографиям — папа держал в одной руке медвежонка, а в другой — меня. Там мне два или три года. Грудничком был — лежал на столе, а рядом маленький тигрёнок. Это всё на подсознательном уровне сохранилось», — поделился артист в беседе с телеканалом «360».