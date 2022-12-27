Запашный поделился детскими воспоминаниями о цирке

Дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный поделился своими воспоминаниями о родителях, которые прививали сыну любовь к цирковому искусству.
«У меня нет воспоминаний, когда я в первый раз увидел тигра, льва, собаку, кошку. Хотя я могу судить по фотографиям — папа держал в одной руке медвежонка, а в другой — меня. Там мне два или три года. Грудничком был — лежал на столе, а рядом маленький тигрёнок. Это всё на подсознательном уровне сохранилось», — поделился артист в беседе с телеканалом «360».
Дрессировщик отметил, что закаливание характера цирковых детей происходит в раннем возрасте.
В ноябре ФАН писало, что в Санкт-Петербурге прошёл Международный фестиваль циркового искусства «Без границ».