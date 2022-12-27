В ДНР установили пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

С 1 января 2023 года в Донецкой Народной Республике будут выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован на официальном сайте врио главы народной республики.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Из документа следует, что с 1 января будущего года нуждающиеся в социальной поддержке беременные женщины и лица, имеющие детей до 17 лет, будут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Выплата назначается если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума.