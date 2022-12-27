В ДНР установили пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

С 1 января 2023 года в Донецкой Народной Республике будут выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован на официальном сайте врио главы народной республики.
Из документа следует, что с 1 января будущего года нуждающиеся в социальной поддержке беременные женщины и лица, имеющие детей до 17 лет, будут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Выплата назначается если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума.
Ранее кабмин утвердил порядок расчета прожиточного минимума в новых регионах. Так, его размер на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения — 12 222 рубля, пенсионеров — 9 643 рубля, детей — 10 877 рублей.