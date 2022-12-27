В Москве выявили 1 076 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве за прошедшие сутки выявили 1 076 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Болезнь смогли перебороть еще 1 872 пациента, умерли от коронавируса 16 человек.

Всего в городе выявили 3 294 166 случаев заражения, выздоровели 3 099 360 пациентов, не смогли справиться с инфекцией 47 418 человека.

Ранее Минздрав РФ поручил российским регионам во время новогодних праздников обеспечить все медучреждения препаратами от коронавируса, гриппа и ОРВИ.