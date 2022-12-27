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1 час назад

Маск назвал абсурдными предсказания Медведева на 2023 год

Lenta.ru

Американский предприниматель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск прокомментировал прогноз заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на 2023 год. В посте, опубликованном в Twitter, он счел предсказания российского политика абсурдными.

Маск назвал абсурдными предсказания Медведева на 2023 год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это определенно самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время демонстрирующие поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — написал Маск.

Перед этим американский предприниматель назвал предсказания Медведева «эпичными», сопроводив свой комментарий смайликом с раскрытым ртом.

Медведев сделал прогноз на 2023 год

26 декабря Медведев опубликовал в Twitter прогноз на 2023 год. «Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — высказался он. Так, политик заявил, что США ждет гражданская война, а Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами. Кроме того, он предрек победу Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

Общество,Илон Маск,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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