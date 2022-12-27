Маск назвал абсурдными предсказания Медведева на 2023 год

«Это определенно самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время демонстрирующие поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — написал Маск.

26 декабря Медведев опубликовал в Twitter прогноз на 2023 год. «Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», — высказался он. Так, политик заявил, что США ждет гражданская война, а Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами. Кроме того, он предрек победу Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.