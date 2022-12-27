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25 минут назад

В Подмосковье во время акции "Доброе дело" собрали более 4 тонн гуманитарной помощи

ТАСС

Жители Московской области собрали за неделю более 4 тонн гуманитарной помощи для участников СВО по акции "Доброе дело". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Жители Подмосковья собрали более 4 тонн гуманитарной помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За неделю работы специального автобуса в рамках акции "Доброе дело" жители Подмосковья передали более 4 тонн гуманитарной помощи для участников спецоперации. Предметы первой необходимости можно было принести в мобильный пункт, который был организован в автобусе, оформленном в стилистике "Доброго дела" с надписью на борту "Сбор помощи для наших защитников". За это время автобус проехал 1,2 тыс. км", - говорится в сообщении.

По словам зампреда правительства Подмосковья Анны Кротовой, акция стала дополнительной возможностью сделать доброе дело всем желающим. Для удобства жителей данный автобус совершал длительные остановки на площадях, у вокзалов или рядом с торговыми центрами в Котельниках, Люберцах, Жуковском, Одинцово, Домодедово, Подольске, Химках и Королеве. Таким образом, люди имели возможность сразу же купить предметы первой необходимости и передать помощь волонтерам в мобильный пункт.

"За неделю автобус посетил 8 городских округов. Больше всего гуманитарной помощи передали жители Подольска, а также Котельников, где родители одного из наших волонтеров Подмосковья принесли в качестве помощи генератор. Жители Королева отправили защитникам 5 печек-буржуек. А в Химках на нужды бойцов, которые сейчас в зоне СВО, неравнодушные люди передали 262 комплекта термобелья. Всю собранную гуманитарную помощь мы обязательно доставим нашим бойцам", - процитировали министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе.

Акция была организована министерством информационных и социальных коммуникаций и минтрансом Подмосковья совместно с волонтерами и областным перевозчиком "РАНД ТРАНС".

Общество,Минтранс РФ,Правительство московской области,
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